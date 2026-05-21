Умер известный омский лыжный тренер

Омская федерация спортивного ориентирования сообщила на своем сайте о том, что 20 мая умер на 85-м году жизни тренер в этом виде спорта и лыжных гонках Валерий Викторович Верещагин. По оценке организации, его имя для местных спортивного ориентирования и лыжных гонок — целая эпоха.
Как действующий спортсмен он был мастером спорта СССР и по лыжным гонкам и спортивному ориентированию, как судья имел республиканскую категорию. Также работал и как картограф и тренер-преподаватель.
Верещагин окончил ОмСХИ, с 1969 года тренировал в спортклубе «Сибирский нефтяник». До 1990 года он стабильно входил в десятку сильнейших ориентировщиков страны.
Главное же наследие тренера — десятки спортивных карт нашего региона и Казахстана. По ним проводились чемпионаты Сибири, России и всесоюзные старты.
За годы тренерской работы Валерий Викторович воспитал более 10 мастеров спорта и сотни учеников. Его воспитанники разъехались по всей стране, но всегда помнили своего наставника.
«Федерация выражает искренние соболезнования родным, близким, воспитанникам и всем, кто знал Валерия Викторовича. Светлая память о нем навсегда останется в истории омского ориентирования», — написали в организации.
Прощание с покойным состоится в пятницу, 22 мая, с 10:00 до 11:00 в зале прощаний на улице Энергетиков, 15А. Захоронение — на кладбище «Богословское» в деревне Ульяновке в Омском районе.
