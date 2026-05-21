Умер известный омский лыжный тренер

Омская федерация спортивного ориентирования сообщила на своем сайте о том, что 20 мая умер на 85-м году жизни тренер в этом виде спорта и лыжных гонках Валерий Викторович Верещагин. По оценке организации, его имя для местных спортивного ориентирования и лыжных гонок — целая эпоха.