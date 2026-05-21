Опубликованы фото с открытия фестиваля «Человек Альфа / ALFA HUMAN»

Международный фестиваль искусств продлится в Нижнем Новгороде до 31 мая.

Первый Международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN» стартовал в Нижнем Новгороде вечером 20 мая.

Культурное мероприятия объединит более 10 городских площадок (Усадьба Рукавишниковых, набережная Федоровского, Пакгаузы, филиалы Нижегородского государственного художественного музея, Театр юного зрителя, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина и другие) и представит программу на стыке музыки, науки и современных художественных практик. Фестиваль включает академическую музыкальную и научно-просветительскую программы, а также сайт-специфик и специальные проекты. Перед нижегородцами и гостями города выступят Теодор Курентзис, Хибл Герзмав, Борис Березовский и другие звезды мировой и российской сцены.

Старт фестивалю был дан на Чкаловской лестнице оперной инсталляцией «Данте. Восхождение». ИА «Время Н» публикует фото с мероприятия.

Завершится фестиваль концертом на Стрелке 31 мая.

(12+).