Верховный суд объяснил, когда можно выходить за пределы исковых требований

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что суд может выйти за пределы исковых требований и по своей инициативе применить последствия признания сделки недействительной, если это необходимо для защиты публичных интересов, передает корреспондент РИА Новости.
«Обратить внимание на то, что суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных законом (часть 3 статьи 196 ГПК РФ), например, применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях (пункт 4 статьи 166 ГК РФ)», — говорится в постановлении пленума.
Пленум указал, что суд не связан ссылками на приводимые сторонами правовые нормы, а также не ограничен в применении тех норм, которые регулируют спорные правоотношения, но не указаны в иске или в возражениях на него.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова в четверг принял постановление с разъяснениями о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Документ заменит прежний, который был утвержден пленумом в 2008 году.