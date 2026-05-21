«Иностранец» с сайта знакомств обманул жительницу Шахуньи на 2,8 млн рублей

«Иностранец» с сайта знакомств выманил у предпринимательницы из Шахуньи почти три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Женщина познакомилась с мужчиной, якобы проживавшим за границей, в начале марта и завязала с ним переписку. В ходе дальнейшего общения кавалер заинтересовал ее возможностью дополнительного дохода. Надеясь на получение крупных сумм, жительница Шахуньи установила на телефон приложение.
После выполнения рекомендаций «иностранца» предпринимательница продолжила диалог с «трейдером». Он якобы должен был курировать её инвестиционную деятельность и гарантировать стабильную прибыль.
По инструкции аферистов потерпевшая перечислила 2 890 000 рублей на «брокерский счёт». Вывести с него деньги женщина уже не смогла.
Возбуждено уголовное дело.
