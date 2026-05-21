Клуб осознанного родительства открывается в Норильске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске в ОКЦ «Башня» совсем скоро начнет работать клуб для родителей. Организаторы запускают новый проект — клуб осознанного родительства «Дар речи».

Источник: НИА Красноярск

Руководитель клуба — Анна Марьина-Рамонова — логопед, выпускница акселератора «Башня PRO. События» и просто мама.

Руководитель клуба — Анна Марьина-Рамонова — логопед, выпускница акселератора «Башня PRO. События» и просто мама.

Событие реализуется при поддержке фонда «Наш Норильск» в рамках акселератора «Башня PRO. События».

23 мая в 15 часов состоится первая встреча.

В программе лекция «Привязанность. Воля. Речь.», которую проведет Анна Марьина-Рамонова.

Спортивный тренер, педагог, инструктор ЛФК Артем Миронов расскажет о вовлеченности родителей в физическую культуру детей, как цель здоровой нации.

Завершится программа лекцией Светланы Мусиной (руководитель Центра развития «Мамина радость») на тему «Влияние музыки на развитие детей».

В дальнейшем на встречах клуба будут проходить лекции от опытных педагогов, психологов, врачей и других специалистов, живое общение, где можно и даже нужно задавать вопросы и возможность пообщаться лично с экспертом после лекций.

Быть родителем — это счастье, но и работа, очень ответственная, сложная, без выходных и отпусков. А если у ребенка особенности развития, то знания и поддержка окружающих становятся еще важнее.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.

На событие можно прийти с ребенком. И пока родители заняты ими займутся работники детского центра Башни.

