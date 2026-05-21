В Красноярском крае пожарные сняли тесное кольцо с пальца девушки

В поселке Абан местные спасатели помогли снять тесное кольцо с пальца девушки. В МЧС Красноярского края сообщили, что в пожарную часть пострадавшую привезли ее родители.
Кольцо, которое носила девушка, оказалось слишком тесным. Палец опух, и снять украшение самостоятельно семье не удалось.
Сотрудники МЧС при помощи специальных инструментов смогли снять кольцо, не повредив палец. Для специалистов из Абана это уже второй подобный случай в 2026 году.
Ранее мы писали, что за прошедшую неделю клещи покусали 1309 жителей Красноярского края, из них 338 — дети.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше