В Кирове отремонтируют участок Октябрьского проспекта

Участок Октябрьского проспекта от улицы Владимирской до площади Лепсе в Кирове приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К работам на объекте уже приступили специалисты подрядной организации, сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
«Мы начали масштабные работы по асфальтированию дороги. До этого было выполнено фрезерование проезжей части. Укладку верхнего, защитного слоя покрытия выполняем в ночное время, когда движение транспорта наименее интенсивное», — рассказал заместитель гендиректора «Гордормостстроя» Вячеслав Абрамчук.
Он добавил, что асфальтирование Октябрьского проспекта будет завершено на этой неделе. Далее объект подготовят к приемке экспертной комиссией.
Напомним, что в областной столице также продолжается ремонт дороги на улице Профсоюзной от старого моста до улицы Свободы. Кроме того, на улице Загородной ведется замена покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.