В Хабаровске кинологи МЧС с собаками ищут пострадавших в лесу за 20 минут

В Хабаровске с 18 по 21 мая проходит аттестация кинологических расчётов МЧС России Дальневосточного федерального округа. Четвероногие спасатели подтверждают право на проведение поисковых работ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в испытаниях участвуют шесть специалистов с собаками из Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв и Амурской области. Аттестация — это не просто повторение пройденного материала, а обмен опытом и совершенствование мастерства. Кинологическим расчётам предстоит пройти сертификационные испытания по трём этапам: поиск двух пострадавших в природной среде, послушание и ловкость, поиск трёх пострадавших в техногенном завале. Цена ошибки велика — если хотя бы одно задание не выполняется, расчёт не допускается к получению сертификата на ведение поисковых работ.
Первый этап уже состоялся в лесном массиве под Хабаровском. Каждой паре — кинологу и собаке — предстояло найти двух условно заблудившихся в лесу пострадавших, роли которых выполняли статисты. На поиск давалось предельное время — всего 20 минут.
Расчёт выходит на старт. Судья обозначает границы поиска. Кинолог голосом подаёт команду «Ищи!», рукой указывает направление. Собака начинает нарезать круги, змейки — и вот раздаётся ожидаемый лай. Первый пострадавший найден и обозначен. Затем второй — собака залаяла, села рядом. Экзамен пройден. Друг за другом на стартовые позиции выходили все участники.
Обычный человек прошёл бы мимо спрятанного в кустах статиста, который в лесной чаще визуально почти неразличим. Но у спасателя-кинолога есть надёжный помощник с чутким носом и незаурядным интеллектом — собака-спасатель. Впереди ещё два испытания: «Послушание» и «Поиск в техногенной среде». А вместе с ними и обмен опытом между специалистами, у каждого из которых свой багаж знаний и жизненных историй.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru