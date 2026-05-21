Жителей Калининградской области приглашают на акцию «Здоровье выходного дня»

Фото: минздрав Калининградской области.
Профилактическая акция «Здоровье выходного дня» пройдет в субботу, 23 мая. Любой желающий сможет пройти обследования в рамках профилактического осмотра и диспансеризации с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также проверить репродуктивное здоровье. Об этом сообщила пресс-служба минздрава.
Во время акции также пройдут лекции и профилактические беседы от специалистов по вопросам сохранения здоровья. Участники смогут получить от них тематические консультации.
«Мы ставим перед собой задачу увеличить охват населения профилактикой, поскольку забота о здоровье и раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия, — подчеркнул министр здравоохранения области Сергей Дмитриев. — Особенно хотим акцентировать на этом внимание работающего населения, тех, кому не всегда удобно приходить в поликлинику в будние дни».
Далее в этом году акции запланированы на 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря.