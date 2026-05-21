20 млрд рублей потратят на второй этап реконструкции НСА

Второй этап реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА) обойдётся ориентировочно в 19,9 млрд рублей — такую сумму назвали в АО «Объединённый коммунальный оператор» (ОКО), сообщает «Коммерсантъ — Приволжье».
15 мая между ОКО и ООО «СоюДонСтрой» был подписан контракт на реализацию этого этапа: компания выступит в роли нового генерального подрядчика. Согласно договорным обязательствам, строительно‑монтажные работы необходимо завершить до конца 2029 года.
В ОКО уточнили, что текущая оценка стоимости — предварительная. Окончательная сумма будет сформирована после прохождения государственной экспертизы: специалисты проверят корректность и достоверность представленной сметной документации. В случае корректировки цены работ стороны закрепят новые условия дополнительным соглашением к действующему договору.
