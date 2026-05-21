Хором кричали матом на тренинге: депутат заявил о деградации общества в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Нурсултан Байтилесов высказался о недавнем тренинге в Алматы, который вызвал резонанс из-за использования его ведущими мата, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В последние дни общественность была потрясена видеозаписью с одного из так называемых «трансформационных» тренингов. На видео большая группа людей публично использовала нецензурную брань под видом психологической практики. По данным госорганов, организатор мероприятия привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Этот случай — не просто единичный эпизод, а проявление более широкой и тревожной тенденции. В профессиональной психологической практике иногда допускается использование резких выражений в индивидуальной работе, но массовые публичные мероприятия, материалы которых распространяются на многомиллионную аудиторию, включая детей и подростков, — это принципиально иное.

Проблема приобретает системный характер

Депутат Нурсултан Байтилесов заявил, что данный случай — это проявление более широкой проблемы. Ранее депутаты мажилиса уже поднимали вопрос деградации культуры речи и распространения агрессивной лексики в обществе. Сегодня же эта проблема приобретает системный характер, поскольку с нецензурной бранью все чаще сталкиваются дети — в интернете, соцсетях и повседневной среде.

Предложения депутата

В связи с этим Нурсултан Байтилесов предложил:

  1. Дать официальную правовую и этическую оценку фактам публичного использования нецензурной брани в рамках массовых тренингов и мероприятий, позиционируемых как образовательные или просветительские.

  2. Рассмотреть возможность выработки четких этических требований и ориентиров для организаторов публичных тренингов, семинаров и лекций, в том числе с учетом защиты интересов несовершеннолетних.

  3. Усилить продвижение инициатив, направленных на формирование культуры речи и уважительного общения, в том числе среди молодежи и в социальных сетях.