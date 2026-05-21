Осенью рестораны Калининграда ждёт масштабный кризис, который приведёт к закрытию многих заведений — эксперт

«Сейчас, конечно же, давление на домохозяйство таково, что это уже становится роскошью, — отметил Павел Крутиков. — И сегодня мы совершенно точно понимаем, что посещение ресторана — это событие. Мы возвращаемся к прежнему, когда в рестораны ходили отмечать дни рождения, юбилеи, мероприятия и прочее. Средний чек вырос примерно в полтора-два раза на одного гостя. По моим оценкам эмпирическим, внутренний калининградский спрос сократился процентов на 30. Это немного компенсирует спрос со стороны туристов, но даже его уже не хватает, чтобы мы вернулись к исходной позиции. Потому что, как мы видим, турист у нас тоже за последние годы изменился. Он стал более рачительным, меньше тратит».