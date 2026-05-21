Новое производство промышленной робототехники создано в Нижегородской области при господдержке

Завод промышленной робототехники ООО «ВР Роботикс» создан в Нижнем Новгороде при господдержке. Это новая производственная площадка ООО ПК «Велам-Рус» — одного из производителей роботизированных комплексов для производств.
В торжественной церемонии открытия предприятия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова, и.о. ректора НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.
В новую производственную площадку было вложено более 100 миллионов рублей. На предприятии создано 10 высокопроизводительных рабочих мест. Проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек в год. Сварочная ячейка подходит для использования в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Кроме того, предприятие будет производить решения на базе промышленных и коллаборативных роботов для различных отраслей промышленности.
Егор Поляков отметил, что Нижегородская область традиционно входит в число ведущих промышленных регионов страны. В области сильны позиции в машиностроении, химической промышленности и автомобилестроении, поэтому вопросам технологического обновления производств уделяется особое внимание.
«Сегодня роботизация — это уже не перспектива на будущее, а необходимое условие повышения производительности и конкурентоспособности предприятий. Это направление является частью национального проекта “Средства производства и автоматизации”, который ставит перед страной задачу войти в число мировых лидеров по уровню роботизации промышленности. Нижегородская область уже сегодня превышает среднероссийские показатели и активно работает с компаниями, готовыми внедрять современные технологические решения. Открытие нового производственного цеха VRobotics — еще один важный шаг в этом направлении. Здесь создан не только производственный участок, но и полноценный шоурум промышленной робототехники, где предприятия смогут увидеть современные решения в действии и подобрать технологии под свои задачи», — отметил Егор Поляков.
Максим Черкасов рассказал, что для реализации своих проектов компания использует действующие меры государственной поддержки.
«Для строительства новой производственной площадки компания привлекла льготное финансирование по программе Минэкономразвития России — 50 миллионов рублей под 7,25 процента годовых. Кроме того, еще в 2021 году предприятие получило грант 25 миллионов рублей по линии Фонда содействия инновациям на разработку роботизированных сварочных ячеек, выпуск которых будет организован на новой площадке. Также компания регулярно участвует в международных бизнес-миссиях и профильных выставках, организованных региональной инфраструктурой поддержки бизнеса. Это помогает находить новых партнеров, расширять рынки сбыта и продвигать собственные разработки, в том числе на международном уровне», — добавил Максим Черкасов.
На открытии также был представлен ряд роботизированных комплексов: роботы-рисовальщики, роботы-бармены и автоматизированные логистические тележки-развозчики.
«За последние годы компания прошла серьезный путь развития. Мы стали резидентами фонда Сколково, получили патенты на собственные разработки, статус малой технологической компании, а также поддержку от регионального Минпрома и Фонда содействия инновациям. Сегодня на счету компании — десятки уникальных роботизированных решений и более сотни промышленных роботов, поставленных предприятиям России и Беларуси. Переезд в новые цеха позволит кратно увеличить скорость сборки и объемы производства роботизированных комплексов. Новая площадка станет не только производственным пространством, но и центром подготовки специалистов, здесь будут работать учебные классы для обучения работе с промышленными, коллаборативными и логистическими роботами», — рассказал учредитель «ВР Роботикс» Алексей Смирнов.
Также в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение премии «Нижегородский РобоПром». Предприятия получили награды за промышленную интеграцию роботов, инновационные проекты года, перспективные технологические стартапы, а также успешные практики автоматизации в секторе малого и среднего предпринимательства.
Напомним, нацпроект «Средства производства и автоматизации» реализуется с 2025 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели нацпроекта к 2030 году — обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, а также подготовить квалифицированные кадры для работы отрасли в новых условиях. На территории Нижегородской области нацпроект «Средства производства и автоматизации» курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
