Девушка сделала колесо на дороге и оказалась в суде в Павлодаре

В Павлодаре девушка оказалась в суде после того, как сделала колесо на дороге — серьезно наказывать ее не стали, ограничившись устным замечанием, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

В Павлодарской области суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело в отношении девушки, обвиняемой в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП).

16 мая 2026 года около 18:00 на пешеходном переходе, расположенном на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Академика Чокина, девушка при переходе проезжей части выполнила акробатический трюк «Колесо».

Суд установил, что совершение акробатических действий на пешеходном переходе не соответствует целевому назначению данного объекта инфраструктуры и нарушает нормы общественного порядка в общественном месте.

Учитывая обстоятельства дела, личность виновной, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение правонарушения впервые, а также отсутствие ущерба и вреда, суд освободил девушку от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения. Ограничившись устным замечанием, суд постановил прекратить производство по делу.

Постановление суда не вступило в законную силу.