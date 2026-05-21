Девушка сделала колесо на дороге и оказалась в суде в Павлодаре

В Павлодарской области суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело в отношении девушки, обвиняемой в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП).
16 мая 2026 года около 18:00 на пешеходном переходе, расположенном на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Академика Чокина, девушка при переходе проезжей части выполнила акробатический трюк «Колесо».
Суд установил, что совершение акробатических действий на пешеходном переходе не соответствует целевому назначению данного объекта инфраструктуры и нарушает нормы общественного порядка в общественном месте.
Учитывая обстоятельства дела, личность виновной, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение правонарушения впервые, а также отсутствие ущерба и вреда, суд освободил девушку от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения. Ограничившись устным замечанием, суд постановил прекратить производство по делу.
Постановление суда не вступило в законную силу.