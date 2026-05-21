Миллионные компенсации требуют с водителя автобуса, попавшего под поезд в Хабаровске

Напомним, в прошлом году автобус попал под поезд рядом с «Ореховой сопкой». В результате ДТП одна из пассажирок лишилась ноги. За две недели до ДТП этот же водитель, будучи за рулем другого автобуса, сбил на Краснореченской пенсионерку. Женщина выжила, однако спустя непродолжительное время скончалась от сердечного приступа. В АТП «Владивосток» 60-летний водитель работал официально, права получил 30 лет назад. После наезда на Краснореченской его отстранили от работы, но из-за нехватки шоферов он снова сел за руль. По уголовному делу заявлены два иска. Представители сбитой пенсионерки требуют 3 млн рублей, а родственники лишившейся ноги хабаровчанки — 5. Сейчас оба автобуса, на которых работал фигурант, стоят мертвым грузом в автопарке — как вещественные доказательства в уголовном деле.