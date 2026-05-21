Красноярские производители получат льготные займы на новое оборудование и роботов

Фонд развития промышленности изменил условия программ поддержки производителей в Красноярском крае. Одним из ключевых нововведений стало предоставление льготных займов на проекты по внедрению роботов на производстве.
В региональном министерстве промышленности, энергетики и торговли сообщили, что привлечь средства фонда можно на развитие производства, выпуск комплектующих, повышение производительности. Это позволит значительно оптимизировать использование ручного труда, улучшить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке.
В рамках программы фонда «Улучшение экологической обстановки» появилась возможность финансировать проекты на покупку оборудования для переработки и утилизации отходов лесопиления. При этом, поддержку предоставят только после получения одобрения министерства природных ресурсов и лесного комплекса края. Кроме того, фонд обновил подходы к рассмотрению заявок.
Приоритет получат проекты в сфере импортозамещения, технологического суверенитета и выпуска критически важной или высокотехнологичной продукции, а также ключевых комплектующих. Обмен документами между фондом и предприятиями теперь можно вести в электронной системе.
«Обновления действующих программ направлены на то, чтобы сделать государственную поддержку промышленности более гибкой, современной и соответствующей актуальным запросам предприятий Красноярского края. Это будет усиливать технологический суверенитет, обеспечивать лидерство российской промышленности», — подчеркнул министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярском крае на поддержку промышленных предприятий направили более 3 млрд рублей.
