В Калининграде на днях ждут спортсменов для участи в Российско-Китайских играх — Беспрозванных

Глава региона объявил пятиминутную готовность к соревнованиям.

Губернатор Алексей Беспрозванных объявил пятиминутную готовность к Российско-Китайским молодежным летним играм. Накануне он провел финальное совещание и сказал, что Калининград уже готовится принять атлетов.

«Через несколько дней к нам прибывают спортсмены, а 25 мая начинаем сами соревнования. Ждём! Всем спорт!», — написал глава региона в МАХ.

В Играх участвуют более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.

Соревнования по 12 видам спорта пройдут в Зеленоградске, Светлом и Калининграде с 25 по 31 мая.

Каждый вечер на площади у Кафедрального собора на острове Канта будет проходить церемония награждения.

Ранее мы рассказывали о том, как получить бесплатные билеты на Российско-Китайские молодежные игры.

