В Хабаровске школьница украла ноутбук из магазина и выбросила его, испугавшись наказания

В Хабаровске сотрудники отдела полиции № 2 раскрыли кражу ноутбука из магазина в торговом центре на улице Краснореченской. Подозреваемой оказалась несовершеннолетняя жительница Индустриального района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, утром владелец торгового павильона открыл магазин и обнаружил пропажу рабочего ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой.
Собранные следы и записи с камер видеонаблюдения помогли оперуполномоченным установить личность подозреваемой. Ею оказалась несовершеннолетняя жительница Индустриального района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». С соблюдением всех норм законодательства с подростком провели следственные действия. Девушка пояснила, что похищенный компьютер выбросила, опасаясь ответственности за содеянное.
Ущерб, причинённый предпринимателю, полностью компенсировали родители несовершеннолетней. В настоящее время подросток поставлена на профилактический учёт.
Потерпевший направил в УМВД России по Хабаровскому краю обращение со словами благодарности.
«Выражаю искреннюю признательность полицейским за быстрое реагирование и профессионально выполненную работу, благодаря которой преступление было раскрыто, а мои права восстановлены», — написал хабаровчанин.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru