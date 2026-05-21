Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске школьница украла ноутбук из магазина и выбросила его, испугавшись наказания

Предприниматель поблагодарил полицейских за быстрое раскрытие кражи в торговом центре.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники отдела полиции № 2 раскрыли кражу ноутбука из магазина в торговом центре на улице Краснореченской. Подозреваемой оказалась несовершеннолетняя жительница Индустриального района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, утром владелец торгового павильона открыл магазин и обнаружил пропажу рабочего ноутбука стоимостью 40 тысяч рублей. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой.

Собранные следы и записи с камер видеонаблюдения помогли оперуполномоченным установить личность подозреваемой. Ею оказалась несовершеннолетняя жительница Индустриального района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». С соблюдением всех норм законодательства с подростком провели следственные действия. Девушка пояснила, что похищенный компьютер выбросила, опасаясь ответственности за содеянное.

Ущерб, причинённый предпринимателю, полностью компенсировали родители несовершеннолетней. В настоящее время подросток поставлена на профилактический учёт.

Потерпевший направил в УМВД России по Хабаровскому краю обращение со словами благодарности.

«Выражаю искреннюю признательность полицейским за быстрое реагирование и профессионально выполненную работу, благодаря которой преступление было раскрыто, а мои права восстановлены», — написал хабаровчанин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru