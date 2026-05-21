В Уфе подвели итоги фестиваля «Семейные ценности»

Итоги XIV Республиканского фестиваля «Семейные ценности», который состоялся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», подвели в Уфе. Мероприятие было приурочено к Году большой и дружной семьи и Году единства народов России, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
В фестивале приняли участие 80 семей и 34 педагогические команды из разных населенных пунктов республики — от Уфы до села Акъяр. Главными героями стали 20 семей-победителей, почти все из которых многодетные. Вместе с детьми семьи подготовили творческие выступления и рассказы о своих традициях, трудовых династиях, семейной истории и национальной культуре.
Для педагогов организовали отдельные номинации, посвященные работе с семьями, наставничеству, ранней профориентации и взаимодействию родителей с образовательными учреждениями. В течение дня на площадке фестиваля работали выставки, мастер-классы и семейные активности. Для родителей и педагогов прошла деловая программа о воспитании детей, эмоциональном благополучии и семейных отношениях.
«Фестиваль “Семейные ценности” живет уже 14 лет — и каждый год открывает новые семейные истории, новые педагогические находки. В этом году особенно порадовало, как много многодетных семей вышли на сцену. А педагоги, которые участвуют в конкурсах, доказывают: семья и школа могут быть партнерами, а не просто соседями по воспитанию. Спасибо участникам за энергию и желание делиться главным», — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ирина Небогатова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.