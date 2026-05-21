В Новокуйбышевске организуют выставку-ярмарку для ИП и самозанятых мастеров

На ней представят в том числе одежду, аксессуары и украшения.

Источник: Национальные проекты России

Выставка-ярмарка для индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров состоится 27 мая в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Поддержка бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения — одна из целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес» с 11:00 до 15:00. Свои товары на выставке могут представить производители одежды, аксессуаров, украшений, предметов декора и интерьера, а также косметики. Ключевые условия участия — быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Самарской области, производить товары в указанных категориях и иметь достаточное количество продукции для продажи в течение дня.

Отметим, что участие в ярмарке — хорошая возможность для местных производителей заявить о себе, найти новых покупателей и укрепить свои позиции на рынке. Заявки принимаются до 22 мая по телефонам: 3−52−25, 3−50−44.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.