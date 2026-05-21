В Новокуйбышевске организуют выставку-ярмарку для ИП и самозанятых мастеров

Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес» с 11:00 до 15:00. Свои товары на выставке могут представить производители одежды, аксессуаров, украшений, предметов декора и интерьера, а также косметики. Ключевые условия участия — быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Самарской области, производить товары в указанных категориях и иметь достаточное количество продукции для продажи в течение дня.