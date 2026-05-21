Дмитрий Демешин отправил чиновников из Хабаровска работать в Аяно-Майский район

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на совещании с членами правительства Хабаровского края подверг жесткой критике министерство цифрового развития и связи края.
Причиной стало то, что длительное время остается нерешенным вопрос с доступностью связи, интернета и телевидения для жителей Аяно-Майского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава региона обратил внимание министра цифрового развития и связи края Евгения Демина на то, что отсутствие доступных коммуникаций остается самой частой претензией, которую ему высказывают северяне. Дмитрий Демешин потребовал от главы профильного ведомства немедленно исправить ситуацию.
Евгений Демин попытался объяснить сложившуюся ситуацию техническими причинами.
— Там единственный спутниковый канал, который сейчас полностью выработал свой ресурс. Оператор связи сообщил, что организация резервного канала невозможна из-за критической загрузки основного. Единственное решение — это 16 новых спутников, которые уже выведены на орбиту. Аяно-Майский район поставлен в приоритет как пилотная зона. До конца года проект будет реализован. В перспективе жителям будет обеспечено минимум три часа в день стабильного канала связи с высокой скоростью, — доложил министр.
Он пообещал решить вопрос до ноября 2026 года. Губернатор с ним не согласился, отметив, что его не устраивает такой подход.
Глава региона поставил жесткие задачи. Он предложил заместителю председателя правительства края по экономическим вопросам Марии Авиловой представить предложения о частичной передислокации министерства цифрового развития края в Аяно-Майский район для оперативной работы на месте.
Кроме того, губернатор поручил представить практические меры по расширению каналов связи и проработать с операторами использование свободных ресурсов на спутниках, которые сейчас не задействованы.
В рамках этой работы уже утверждена дорожная карта с поэтапными мерами: село Аян включено в приоритетный список на подключение к широкополосному доступу. Дополнительно к середине лета для жителей будет организован Wi-Fi от компании «САТИС-ТЛ-94» по социальному тарифу, что позволит им активно пользоваться цифровыми сервисами.
— Даю вам срок до 1 июля 2026 года, чтобы обеспечить муниципалитет радиостанциями, — подытожил губернатор.
Губернатор Дмитрий Демешин работает по принципу: если людям пообещали, значит будет сделано. Он чутко относится к запросам жителей, не уходит от сложных тем и требует от всей команды конкретного результата, а не отписок.
Для Демешина принципиально важно, чтобы власть была честной, а чиновники работали ради людей. Именно поэтому в крае сегодня многие решения принимаются в ручном режиме, с выездами на места и спросом за сроки и качество.