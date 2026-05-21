Калининградцы потеряли десятки тысяч при покупке билетов в театр и на концерт через мошеннические сайты

В Калининграде зафиксированы два случая мошенничества при покупке билетов на культурные мероприятия.21-летний студент решил приобрести билеты на концерт через интернет. Он нашёл выгодное предложение, связался с продавцом и по его просьбе перешёл для оплаты в мессенджер. Там он получил ссылку на платёжную страницу. Молодой человек ввёл данные своей…

Источник: Янтарный край

В Калининграде зафиксированы два случая мошенничества при покупке билетов на культурные мероприятия.

21-летний студент решил приобрести билеты на концерт через интернет. Он нашёл выгодное предложение, связался с продавцом и по его просьбе перешёл для оплаты в мессенджер. Там он получил ссылку на платёжную страницу. Молодой человек ввёл данные своей банковской карты и подтвердил операцию кодом из СМС. В результате с его счёта списали около 36 тысяч рублей. Билеты он так и не получил.

23-летний житель Калининграда переписывался с девушкой на сайте знакомств. Она предложила сходить в театр и отправила ссылку для покупки билетов. После оформления заказа и списания 5 тысяч рублей на сайте появилось сообщение об ошибке. Билеты не пришли.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (мошенничество).

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше