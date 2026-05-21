В Хабаровске движение на Краснореченской восстановят за неделю

В Хабаровске на пересечении улиц Краснореченской и Богачёва продолжаются восстановительные работы после нарушения работы ливневой канализации. Об этом сообщает канал мэрии Хабаровска.
Причиной провала стало разрушение старого ливнёвого коллектора. Как отмечается, для устранения аварии необходимо вскрытие дорожного полотна.
«В связи с ситуацией на пересечении улиц Краснореченской и Богачёва, вызванной нарушением работы ливнёвки, в настоящее время ведутся срочные восстановительные работы. Причиной стало разрушение старого ливнёвого коллектора. К сожалению, без вскрытия дороги устранить проблему невозможно», — сообщает мэр города Сергей Кравчук.
По информации городских властей, поставлена задача восстановить движение на участке в течение недели.
«Мною поставлена задача в течение недели полностью восстановить движение на этом участке. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть привычный ритм жизни и обеспечить безопасность на дорогах. Благодарю за понимание и терпение», — отмечается в сообщении.