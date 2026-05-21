В Калининградской области 22-летний парень шпионил за военными кораблями и расклеивал крамольные агитки

В Калининграде мужчину приговорили к 15 годам за попытку госизмены. По данным суда, в феврале 2024-го он собирался покинуть Россию и воевать против ВС РФ, заранее подготовив тактическую экипировку и анкету для вступления в террористическую организацию. До границы житель области не дошёл: сотрудники ФСБ задержали его в лесополосе Багратионовского района.