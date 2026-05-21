В Калининградской области 22-летний парень шпионил за военными кораблями и расклеивал крамольные агитки

За госизмену жителю Гурьевска дали 12 лет «строгача».

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области 22-летний житель Гурьевска шпионил за военными кораблями в Балтийском море и расклеивал агитационные листовки по заданию иностранной структуры. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

В суде установили, что в августе 2023-го молодой человек связался с представителями организации, действующей против безопасности России. По их заданию он расклеивал листовки в общественных местах Калининграда и Гурьевска.

Парень также наблюдал за акваторией Балтийского моря и передавал кураторам сведения о появлении военных кораблей. Суд признал его виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил 12 лет колонии строгого режима. После отбытия срока свободу молодого человека ограничат ещё на 1 год и 6 месяцев.

В Калининграде мужчину приговорили к 15 годам за попытку госизмены. По данным суда, в феврале 2024-го он собирался покинуть Россию и воевать против ВС РФ, заранее подготовив тактическую экипировку и анкету для вступления в террористическую организацию. До границы житель области не дошёл: сотрудники ФСБ задержали его в лесополосе Багратионовского района.

