Суперкубок России по футболу может быть разыгран в Нижнем Новгороде

Стадион «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде попал в число потенциальных площадок для проведения матча за Суперкубок России, сообщает издание Legalbet.
Однако у возможности проведения матча в Нижнем Новгороде есть специфическое условие. По информации источника, город сможет принять игру лишь в том случае, если в финале за Суперкубок сойдутся «Зенит» (действующий чемпион России) и «Спартак» (который должен сначала обыграть «Краснодар» в борьбе за Кубок России).
Планируемая дата проведения матча — 18 июля.
Ранее «Пари НН» покинул премьер-лигу. Борьба футболистов «Нижнего Новгорода» за выживание в РПЛ завершилась в Казани 17 мая.