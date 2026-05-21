В КБР начался ремонт дороги Малка — Ингушли в объезд села Сармаково

Протяженность этого участка составляет более 7 километров.

Масштабный ремонт на автомобильной дороге Малка — Ингушли стартовал в Кабардино-Балкарии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке, который проходит в объезд села Сармаково, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Протяженность ремонтируемого участка составляет более 7 км. В настоящее время специалисты занимаются демонтажом старого покрытия, после чего приступят к укладке нового. Кроме того, в рамках работ предусмотрено обновление барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки и установка знаков.

Завершить ремонт на данном участке планируется летом 2026 года. После обновления дорога не только станет более комфортной и безопасной, но и улучшит транспортную доступность для жителей региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.