Изменения на рынке цифровой рекламы требуют от бизнеса осторожности

Чтобы не было неприятных неожиданностей, эксперты рекомендуют обращать внимание на легитимность каналов для размещения рекламы, проведения с ними маркетинговых акций. Необходимо учитывать не только то, что некоторые ресурсы признаны в стране нежелательными, но также и иные характеристики площадок общения с потребителями. Член общественного совета Пермского УФАС юрист Дарья Круглова рекомендует убедиться в том, что владельцы канала в соцсетях, где зафиксирована аудитория более десяти тысяч подписчиков, прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Иначе могут быть проблемы.