Изменения на рынке цифровой рекламы требуют от бизнеса осторожности

Весной этого года ФАС России запретила размещать рекламу на тех информационных ресурсах, которые признаны нежелательными или запрещены в стране. И хотя до конца года обещали никого не наказывать за сотрудничество с этими площадками, стоит активно искать новые.

Источник: "Российская газета"

Чтобы не было неприятных неожиданностей, эксперты рекомендуют обращать внимание на легитимность каналов для размещения рекламы, проведения с ними маркетинговых акций. Необходимо учитывать не только то, что некоторые ресурсы признаны в стране нежелательными, но также и иные характеристики площадок общения с потребителями. Член общественного совета Пермского УФАС юрист Дарья Круглова рекомендует убедиться в том, что владельцы канала в соцсетях, где зафиксирована аудитория более десяти тысяч подписчиков, прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Иначе могут быть проблемы.

— Если количество подписчиков более десяти тысяч, но он не зарегистрирован в РКН, размещать рекламу в таком блоге нельзя, — говорит Круглова. — На сегодня требования должны быть исполнены владельцами каналов или персональных страниц с такой аудиторией в следующих социальных сетях: ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Пикабу, Likee, LiveJournal, Макс, Pinterest, Rutube, Телеграм, TikTok, Twitch, Yappy, YouTube.

— После введенных ограничений рынок digital-рекламы активно перестраивается, — отметил руководитель маркетингового агентства Станислав Мозин. — Бюджеты распределяются между разными каналами, а поведение аудитории становится менее линейным.

Как полагает эксперт, идет усиление роли «Яндекса» как главного источника спроса в цифровом рекламном бизнесе. Сотрудничество с площадкой предполагает не просто SEO, а работу с алгоритмами поисковой выдачи, семантикой, поведенческими факторами аудитории. Важны оперативность, регулярное обновление и наличие экспертного контента. Поисковая система все сильнее ориентируется на поведение пользователей и полезность информации для аудитории.

Самым важным для рекламодателей была и остается эффективность размещения сообщений на информационных ресурсах: рост продаж товаров и услуг, повышение узнаваемости торговой марки. Но спрогнозировать результативность рекламы сложно.

— Гарантировать, что после рекламной кампании пойдут продажи, никто не может, — говорит руководитель агентства интернет-маркетинга Андрей Литвинов. — Влияет множество факторов: узнаваемость сайта, подача продукта, цена, упаковка, доверие к компании и отделу продаж. Но можно фиксировать гарантии по размещению контента, а именно: сроки, формат, место, объем показов или публикаций, статистику, маркировку и понятный отчет. Годная интернет-реклама — когда до старта понятно, кому показываем, зачем, за какие деньги, что считаем результатом и какой следующий шаг делаем после.

Андрей Литвинов советует перед размещением рекламы обращать внимание не на презентацию канала или площадки, а на следующие факторы: входят ли потенциальные клиенты в аудиторию ресурса, есть ли статистика по прошлым размещениям рекламы, можно ли поставить UTM-метки, отследить заявки, звонки, переходы, понять географию и качество трафика. Отдельно нужно выяснить, кто конкретно в рекламном агентстве отвечает за документы и маркировку, чтобы не терять времени на устранение возникающих проблем.

— С маркетинговой точки зрения невыгодно размещаться там, где раздают обещания, гарантируя большие охваты, премиальную аудиторию, имиджевое размещение, но нет ответа на вопросы: кто увидит рекламу, как посчитать результат, что должно произойти после? — подчеркнул Литвинов.