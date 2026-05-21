Выпускники РусГидро-класса в Кодинске подтвердили высокий уровень инженерной подготовки

Выпускники РусГидро-класса традиционно выбирают технические и инженерные направления для дальнейшего обучения. За последние два года школьники поступили в Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет, СибГУ им. Решетнёва, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, а также профильные колледжи и техникумы Красноярского края. Среди выбранных направлений — электроэнергетика и электротехника, программная инженерия, нефтегазовое дело, мехатроника и робототехника, прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, проектирование авиационных и ракетных двигателей и другие востребованные специальности.