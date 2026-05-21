Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей "Руки Вверх!"

Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей группы "Руки Вверх!"

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью РИА Новости не исключил, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным могут вновь вместе выйти на сцену в юбилей группы.

«Все возможно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединение с Потехиным в рамках юбилейных концертов.

Жуков добавил, что в данном вопросе важны не только его желание или запрос поклонников группы «Руки Вверх!», но и желание Потехина.

«Тут должно срастись и его желание, и наше. Срастется ли? Ждем вас на концертах», — заключил музыкант.

«Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует», «Студент» и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.

После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.