Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей "Руки Вверх!"

«Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует», «Студент» и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.