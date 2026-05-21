В красноярских храмах помолятся за школьников и студентов

В разгар экзаменационной поры Красноярская епархия окажет духовную поддержку школьникам и студентам. В храмах совершат молебны о помощи в учебе: Храм Иоанна Предтечи в Красноярске: еженедельно по воскресеньям в 16:30 (в течение июня и июля). Храм Михаила Архангела и чуда его в Хонех Красноярске: еженедельно по воскресеньям в 10:40 (в течение июня). Такие богослужения пройдут в храмах по всей Красноярской епархии. Чтобы уточнить расписание в конкретном приходе, верующим рекомендуют обратиться в церковную лавку своего храма. Кроме того, 24 мая в 18:00 молебен об учащихся возле часовни святой Параскевы Пятницы в Красноярске совершит митрополит Красноярский и Ачинский Никита. Напомним, основной этап ЕГЭ для красноярских школьников стартует 1 июня.