Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росздравнадзор оштрафовал две клиники пластической хирургии в Ростове

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам внеплановых проверок двух клиник пластической хирургии в Ростовской области Росздравнадзор привлёк медицинские центры к административной ответственности и наложил штрафы. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.

В ходе контрольных мероприятий выявлены существенные нарушения лицензионных требований: отсутствие круглосуточного рентгенологического кабинета в обеих клиниках, в одном из медицинских центров — отсутствие преднаркозной палаты и палаты пробуждения в отделении анестезиологии и реанимации.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел материалы проверки и вынес решение о назначении штрафов.