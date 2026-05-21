Росздравнадзор оштрафовал две клиники пластической хирургии в Ростове

По итогам внеплановых проверок двух клиник пластической хирургии в Ростовской области Росздравнадзор привлёк медицинские центры к административной ответственности и наложил штрафы. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.
В ходе контрольных мероприятий выявлены существенные нарушения лицензионных требований: отсутствие круглосуточного рентгенологического кабинета в обеих клиниках, в одном из медицинских центров — отсутствие преднаркозной палаты и палаты пробуждения в отделении анестезиологии и реанимации.
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел материалы проверки и вынес решение о назначении штрафов.