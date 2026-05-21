«Гигантские пауэрбанки» для электростанций построят в Казахстане

Сегодня, 21 мая 2026 года, на заседании Общественного совета при Министерстве энергетики были рассмотрены вопросы развития рынка систем накопления энергии и перспектив внедрения гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, по данным ведомства, в связи с активным развитием возобновляемых источников энергии в Казахстане реализуются проекты с системами накопления энергии (СНЭ).

Это позволит накапливать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными станциями, и использовать ее в часы пикового потребления.

Согласно информации специалистов, в сферу «зеленой» энергетики уже привлечены крупные международные инвесторы, которые строят ветропарки мощностью до 1 ГВт каждый.

«При каждом ветропарке также предусматривается строительство систем накопления энергии мощностью 300 МВт. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов СНЭ составляет 1,6 ГВт». Пресс-служба МЭ РК.

Кроме того, в Казахстане планируется строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), направленных на обеспечение маневренности энергосистемы.

На сегодня прорабатываются два проекта ГАЭС в Алматинской области.

ГАЭС работает как «энергетический аккумулятор»: в периоды избытка электроэнергии она закачивает воду в верхнее водохранилище, а в периоды пикового спроса сбрасывает ее вниз через турбины и вырабатывает электричество.

28 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенов заявил о внедрении искусственного интеллекта в энергетике, подчеркнув его экономический эффект и снижение издержек.