Девять тысяч нижегородцев привились от клещевого энцефалита

По данным нижегородского Роспотребнадзора, вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли свыше 9 000 жителей региона, в том числе 983 ребёнка, сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Специалисты также провели анализ снятых с людей клещей и выявили следующие показатели инфицированности:

4 экземпляра с вирусом клещевого энцефалита (территории Шахуньи, Бора и Шарангского муниципального округа);

323 клеща, заражённых боррелиями;

7 клещей с эрлихиями;

62 клеща, инфицированных анаплазмами (все — сняты с жителей региона).

Кроме того, 312 укушенным клещами людям потребовалась экстренная профилактика с применением противоклещевого иммуноглобулина. Преимущественно это были дети.

Роспотребнадзор напоминает жителям Нижегородской области о необходимости соблюдать меры предосторожности в сезон активности клещей: носить закрытую одежду при посещении лесов и парков, использовать репелленты, регулярно осматривать тело после прогулок на природе. При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, что иммуноглобулин исключили из лечения энцефалита у нижегородских детей.