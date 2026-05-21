Девять тысяч нижегородцев привились от клещевого энцефалита

По данным нижегородского Роспотребнадзора, вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли свыше 9 000 жителей региона, в том числе 983 ребёнка, сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Специалисты также провели анализ снятых с людей клещей и выявили следующие показатели инфицированности:
4 экземпляра с вирусом клещевого энцефалита (территории Шахуньи, Бора и Шарангского муниципального округа);
323 клеща, заражённых боррелиями;
7 клещей с эрлихиями;
62 клеща, инфицированных анаплазмами (все — сняты с жителей региона).
Кроме того, 312 укушенным клещами людям потребовалась экстренная профилактика с применением противоклещевого иммуноглобулина. Преимущественно это были дети.
Роспотребнадзор напоминает жителям Нижегородской области о необходимости соблюдать меры предосторожности в сезон активности клещей: носить закрытую одежду при посещении лесов и парков, использовать репелленты, регулярно осматривать тело после прогулок на природе. При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.
Напомним, что иммуноглобулин исключили из лечения энцефалита у нижегородских детей.