Девять тысяч нижегородцев привились от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор напоминает жителям Нижегородской области о необходимости соблюдать меры предосторожности в сезон активности клещей: носить закрытую одежду при посещении лесов и парков, использовать репелленты, регулярно осматривать тело после прогулок на природе. При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.