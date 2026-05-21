В Пермском крае три школьника получили ожоги из-за сигнального устройства

ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. Ожоги трое учеников школы города Чайковский в Пермском крае получили из-за использования устройства для подачи световых и шумовых сигналов, которое нашел на улице и принес в класс 12-летний учащийся, сообщает региональный главк МВД.
В четверг краевое министерство образования сообщало, что три школьника получили незначительные ожоги из-за взрыва петарды в школе № 8 города Чайковский в Пермском крае. В результате один ребенок был направлен на допосмотр, двое детей в госпитализации не нуждались.
«Сегодня в одну из школ города Чайковского 12-летний учащийся принес в класс устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов (“сигнал охотника”). Со слов мальчика, его он нашел на улице около двух недель назад», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полиция разбирается в ситуации.