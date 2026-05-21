В Калининградской области расширенный неонатальный скрининг прошли более 2 тысяч новорожденных

В Калининградской области с начала 2026 года диагностику на выявление редких генетических и врожденных заболеваний прошли уже 2 222 новорожденных. Как говорят в Региональном перинатальном центре, сейчас младенцев тестируют не на 5, как это было несколько лет назад, а на 36 наиболее распространенных и опасных врожденных патологий, включая СМА и первичные иммунодефициты.