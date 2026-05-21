В Калининградской области расширенный неонатальный скрининг прошли более 2 тысяч новорожденных

Детей тестируют на 36 наиболее опасных врожденных патологий.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области с начала 2026 года диагностику на выявление редких генетических и врожденных заболеваний прошли уже 2 222 новорожденных. Как говорят в Региональном перинатальном центре, сейчас младенцев тестируют не на 5, как это было несколько лет назад, а на 36 наиболее распространенных и опасных врожденных патологий, включая СМА и первичные иммунодефициты.

Забор крови из пяточки новорожденного берется в первые 24−48 часов жизни ребенка прямо в роддоме, что позволяет специалистам выявить патологии до появления первых клинических симптомов.

Забор биоматериала ведут во всех роддомах региона. Результаты есть — с начала года у трех малышей выявили заболевания, в частности, подтвердился диагноз «спинальная мышечная атрофия».

Отметим, что программа расширенного скрининга бесплатна для всех семей.