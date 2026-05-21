КФУ подтвердил выселение студентов из-за саммита АСЕАН

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин подписал приказ «О мерах, связанных с проведением в Казани саммита АСЕАН». Документ датирован 15 мая. Согласно приказу, с 1 июня дома № 7−20 в Деревне Универсиады выводятся из эксплуатации. Студентов, проживающих там, просят освободить комнаты. Их вещи перенесут в камеры хранения, а самих учащихся на время освободят от платы за жильё. Учебный процесс переводится в дистанционный формат. Соответствующий документ опубликовали в тг-канале «Осторожно. Новости».
Ранее вуз официально объяснял необходимость выселения капитальным ремонтом инженерных сетей. Однако сам приказ прямо указывает, что меры принимаются «в целях обеспечения безопасности перемещения и проживания обучающихся КФУ». Студенты восприняли это как подтверждение своих опасений: общежития освобождают к международному саммиту Россия — АСЕАН, который пройдёт в Казани с 17 по 19 июня. За день до подписания приказа профсоюзная организация студентов КФУ единогласно (25 голосов) поддержала это решение.
О выселении учащихся предупредили всего за 2,5 недели. Многие из них приехали из дальних регионов, включая приграничные, где связь практически отсутствует. Студенты из южных субъектов опасаются, что не смогут сдать экзамены. Старшекурсники не понимают, как защищать дипломы и проходить практику на удалёнке. При этом иностранным студентам разрешили остаться в других общежитиях КФУ. Сам приказ, по информации студентов, предназначен для внутреннего пользования и в открытом доступе отсутствует.