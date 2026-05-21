Генпрокуратура назвала статьи, по которым могут отменить уголовное преследование

Генеральная прокуратура Беларуси назвала статьи, по которым могут отменить уголовное преследование.
В частности, уголовное дело может быть прекращено в отношении тех, кто совершил преступление, не представляющее большой общественной опасности, или же за менее тяжелый проступок, но в первый раз. Однако в указанном случае будут применяться меры административного взыскания в видео штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин, от 225 до 1350 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
Также от уголовное дело могут прекратить для совершивших нетяжкое преступление и соблюдавших определенные условия могут прекратить в связи с деятельным раскаянием (статья 88 Уголовного кодекса), передачей несовершеннолетнего под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих (статья 118 УК). Дело может быть прекращено в связи с примирением с потерпевшим (статья 89 УК) и с утратой деянием или лицом общественной опасности (статья 87 УК).
В Генпрокуратуре подчеркивают, что прекращение уголовного дела по указанным основанием влечет за собой полное освобождение от уголовной ответственности. Тогда белорус не имеет судимости. Однако любой из процессов может быть запущен лишь по ходатайству обвиняемого.
С 2022 года количество белорусов, которые были освобождены от уголовной ответственности ежегодно растет. Так, в 2025 году от ответственности освободили 1662 лица, а в 2022 — 86.
Чаще всего уголовное дело снимали с обвиняемых в краже, присвоении либо растрате, причинении имущественного ущерба без признаков хищения, хулиганстве. Все решение, касающиеся освобождения от уголовной ответственности, принимаются индивидуально.
