Взлёт для праймериз: как будущие кандидаты обсуждали проблему субсидированных авиабилетов

На этой неделе представители региональных властей решили наконец обсудить проблему отсутствия в продаже субсидированных авиабилетов (которых, кстати, у «Аэрофлота» нет уже почти полгода). Выяснилось, что сложности при поездках возникают не только у обычных жителей, но и у спортсменов, молодежных активистов, волонтеров, пациентов, которые проходят лечение за пределами региона, и т.п. Как шла дискуссия, стоит ли надеяться на скорое появление билетов на лето и при чём тут скорые выборы и процедура праймериз (предварительного голосования) «Единой России» — в репортаже «Нового Калининграда».
Сначала о предыстории вопроса. Проблема транспортной доступности региона особенно остро стоит последние полтора года. В 2026 году накануне летнего сезона жители Калининградской области оказались в типичной уже ситуации: билеты на лето на поезд раскупаются в первые минуты после старта продаж (за 90 дней до выезда), льготных билетов на самолет нет, более того, на июль даже нет так называемых «плоских тарифов» у «Аэрофлота» — билет в один конец без багажа начинается от 12 тыс. рублей. Дожидаться «последнего часа» в надежде, что цены на билеты упадут за день-два до вылета летом бессмысленно — ценообразование у авиакомпаний так называемое «динамическое», жестко установленных тарифов нет, поэтому перед вылетом билет может стоить и 2 тыс. рублей и 22 тысячи. Жители самого западного региона России, которым вдруг срочно нужно лететь на основную территорию страны, оказываются в весьма затруднительной ситуации. При этом льготные билеты у того же «Аэрофлота» на 2026 год закончились еще в начале года, и больше их продавать компания не планировала.
В 2025 году федеральный центр в общей сложности выделил авиакомпаниям на перевозки на калининградском направлении 1,2 млрд рублей. Правда, билетами год назад могли воспользоваться не только калининградцы, а все желающие, в итоге жителям области субсидий не хватило, особенно летом. В конце концов, после многочисленных публикаций в СМИ, роста напряженности среди калининградцев на проблему обратили внимание в Совете Федерации, там прошёл круглый стол с авиакомпаниями и Минтрансом, и федеральные власти поменяли условия программы — оставили льготные билеты на 2026 год только для жителей области и студентов, которые учатся в региональных вузах. Но… денег на это дали практически в три раза меньше.
Как сообщали «Новому Калининграду» в Росавиации в декабре 2025 года, на калининградское направление было предусмотрено 445,3 млн рублей. «Аэрофлот», кстати, получил 13,3% от суммы или 59,4 млн рублей. Всего за несколько дней компания «выбрала» всю субсидию, продав еще в декабре 11 984 билета на весь 2026 год. У других компаний билеты еще оставались, но только на точечные даты. Причем власти предлагали жителям искать их самостоятельно.
При этом стоит отметить, что год назад сначала область тоже не получила сразу весь миллиард с лишним: «хвост рубили по частям» — сначала авиакомпаниям предусмотрели около 450 млн руб., потом в апреле еще 400 рублей, потом ближе к осени ещё — и так набежало по итогам года больше миллиарда. В этом году, судя по всему, региональные власти рассчитывали на такой же сценарий: вице-премьер Рольбинов в конце марта сказал, что новый транш ожидается в апреле, и тогда-то и должны появиться билеты. Калининградцы, которым нужно было лететь куда-то летом, терпеливо каждый день ходили на сайты авиакомпаний в надежде, что продажи вот-вот возобновятся (в прошлом году это произошло в середине апреля и довольно неожиданно). Но чуда не случилось — билеты не появились, у жителей возникли вполне очевидные вопросы к власти, которая обещала и не сделала. В конце месяца Росавиация дала довольно смутный комментарий, в котором говорилось о некоем новом транше, но только для компании S7. А сколько денег — про это речи вообще не шло («Новый Калининград» направил Росавиации очередной запрос на эту тему еще на прошлой неделе).
Еще одна проблема, с которой столкнулись калининградцы, — лимит на четыре поездки в год, предполагающий возможность воспользоваться субсидией лишь на две поездки туда-обратно в год. Плюс не у всех авиакомпаний одинаковые правила продажи билетов — «Аэрофлот», например, продает их через сайт за неделю, нужно загружать сканы паспортов и студенческих справок (в кассах можно купить по паспорту), «Уральские авиалинии» просят загружать сканы паспортов, «Северный ветер» — сканы и отсканированную расписку, а S7 не просит ничего, но предлагает показать паспорт с пропиской при регистрации в аэропорту. Разнятся и условия отмены или обмена билетов: «Уральские» разрешали стопроцентный возврат, в S7 позволяли вернуть деньги за неиспользованную поездку на депозит авиакомпании и использовать потом, а вот «Аэрофлот» берет штраф в 3500 рублей. Таким образом, если в декабре житель области успел «оторвать» субсидированные билеты на июнь у этой компании, но поездка у него сорвалась, то он остается практически ни с чем, потому что вернут ему всего 300 рублей, если он покупал билет в Москву, и ничего не вернут, если — в Санкт-Петербург.
Как оказалось в ходе круглого стола, со всеми этими нюансами большинство присутствующих знакомы не были.
Мероприятие проходило в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Краснооктябрьской — в здании ТЦ, которое когда-то построили, срубив старые деревья и пообещав людям благоустройство, которого сегодня уже не очень видно. Во главе стола сидел председатель Заксобрания Андрей Кропоткин, по правую руку от него — действующий депутат Госдумы (и предшественница Кропоткина на посту спикера Облдумы) Марина Оргеева, по левую — вице-премьер-министр спорта Наталья Ищенко. Также за столом можно было наблюдать Захара Климова из «Молодой Гвардии Единой России». Все перечисленные — участники процедуры предварительного голосования «Единой России»: Марина Оргеева планирует идти от партии по одномандатному округу в Госдуму, Наталья Ищенко — тоже в Госдуму, но по спискам, Андрей Кропоткин — в Заксобрание, а 25-летний Климов — везде (в Госдуму, Заксобрание и горсовет Калининграда). Были среди участников и те, кто не замечен в списках праймериз, — министр по культуре и туризму Андрей Ермак, замминистра развития инфраструктуры Татьяна Филимонова и замруководителя регионального фонда «Защитники Отечества» Николай Есаулов. Онлайн к встрече подключились некая Анастасия из авиакомпании «Уральские авиалинии» (должность ее так и не назвали) и сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Последний, судя по дискуссии, был единственным, кто разбирался в проблеме, и пытался подсказать коллегам, в каком ключе им стоит вести дискуссию.
«Для всех это очень важная тема. Вчера на заседании правительства обратился к губернатору, чтобы поднять этот вопрос. Потому что главная задача властей — обеспечить людей доступностью перелёта за разумные деньги, это так назовём, — начал Кропоткин. — Потому что Марина Эдуардовна вот вчера вечером хотела посмотреть какой-то билет, и там 18 000 высветилось. Это, конечно, никуда не годится!».
Кропоткин рассказал, что губернатор дал задание всем профильным комитетам и партии, чтобы они создали и провели рабочую группу, а потом доложили. И рассказал, что был проведен некий соцопрос, который показал: 11% жителей жалуются на проблемы с перелетами на «большую Родину» из-за высоких цен.
«Так не должно быть, мы такие же жители нашей большой страны, и, конечно, доступность к своим родственникам, близким или там по каким-то там другим причинам… Таких причин долететь у нас не должно быть, — высказался спикер. — Ещё, к большому сожалению, есть такая составляющая, как негатив от блокады, это тоже присутствует, это тоже 11% отмечают — что мы закрыты со всех сторон, и ещё и улететь не можем. В связи с тем, что поезда на Москву там 350 человек нам дают возможность уехать, то основное сообщение с “большой Россией” у нас — авиасообщение».
После этого глава Заксобрания веско произнес, что «очень важно, как мы будем дальше решать эту проблему для жителей Калининградской области». «Вообще, мы сегодня проходим процедуру сбора наказов наших граждан на ближайшие пять лет, и на каждой встрече, на каждой встрече люди задают эти вопросы», — дал понять Кропоткин о том, что встреча носит всё же предвыборный характер.
Он передал слово Марине Оргеевой. «На встречах эти вопросы возникают постоянно, потому что какой-то логики в цене билетов по срокам покупки практически нет. Вот вчера вечером специально посмотрели сайт “России” — на утро сегодня билет эконом-класса 18 000. Через три дня на какой-то рейс 8 000. То же самое касается других авиакомпаний. А у людей есть вопросы, которые надо решать на территории “большой России”, — рассказала депутат. — Поэтому здесь, конечно, очень важно понимать субсидированные лимиты для жителей. Но и мы не можем отойти от туристов, они тоже приезжают, и цены сегодня действительно очень большие. Сложно людям, особенно если с детьми».
После этого участники мероприятия начали рассуждать, что жители области не должны планировать поездку «за три месяца вперед» и не ждать, когда «выбросят» субсидированные билеты, а покупать их на те даты, на какие им нужно, хоть за день до поездки.
«Бывают и чрезвычайные ситуации по медицине. У нас очень часто многие направления можно сделать только в институте в Москве… У меня, например, у друга произошёл на генном уровне сдвиг по ДНК, — разоткровенничался вдруг спикер Заксобрания. — Еле-еле здесь обнаружили и отправили в Москву. До Москвы долетел, а обратно пришлось сначала из Москвы до Санкт-Петербурга на поезде. А там ему жена нашла за 4000, значит, билет до Калининграда. Вообще нонсенс. А долететь Москва-Калининград было по 20000. И вот он поехал. Ну это разве правильно? Представляете, с семьёй вот так? И здесь, конечно, ну ни в какие ворота не лезет».
Кропоткин предложил высказаться замминистра развития инфраструктуры Татьяне Филимоновой. Она рассказала, что «правительством области организовано взаимодействие с Минтрансом РФ» по вопросу так называемого бесшовного финансирования «по фактической потребности программы субсидирования именно для Калининградской области», и что губернатор также направил обращение в адрес Президента РФ и получил поддержку «с тем, чтобы выделить дополнительное финансирование». Но пока что результата нет.
Также, по её словам, чиновники работают над тем, чтобы под субсидированные перевозки выделялось больше кресел в салонах. И сообщила, что льготные билеты на сегодня есть «на отдельные даты» у авиакомпаний «СмартАвиа», «Северный ветер» и «Сибирь» (S7) и «не в том количестве, которое нам хотелось бы видеть для наших жителей».
«А у “Аэрофлота” есть? — внезапно спросил Кропоткин, вызвав замешательство на транслировавшемся онлайн лице сенатора Совфеда Александра Шендерюка-Жидкова (оно и понятно — субсидированных билетов у этой авиакомпании нет с начала года, и про это писали уже везде).
«Нет, авиакомпаниями “Аэрофлот” и “Уральские Авиалинии” субсидированные билеты уже реализованы», — аккуратно ответила замминистра.
«Ну, а это основные, к сожалению, — расстроился Кропоткин. — Но я так слышал, что руководители “Аэрофлота” прибудут здесь на этой неделе? Думаю, что мы как раз сейчас должны будем своё коммюнике подготовить, передать это губернатору для той встречи, которая будет у нас в четверг». После этого спикер передал слово заместителю руководителя Фонда «Защитники Отечества» Николаю Есаулову.
Есаулов (сам бывший участник СВО) рассказал, что из участников примерно 35% ветераны с инвалидностью, которым ежегодно требуется проходить реабилитацию (например, в Краснодарском крае). Поездами пользоваться они не могут, поскольку опасаются санкций со стороны властей Литвы, поэтому — только авиасообщение. Но на переезд компенсируется только до 30 000, остальную дорогу приходится оплачивать самостоятельно.
«И действующим участникам СВО, когда они едут в отпуск, приходится покупать билет за день-два до вылета, и они очень дорого стоят. Я с этим сталкивался — порядка 20 000 в одну сторону», — рассказал Есаулов. При этом, по его словам, участникам боевых действий отпуска дают внезапно и короткие, важен каждый день. «Я слышал про такую тоже историю, — вспомнил Кропоткин. — Наши защитники Отечества поехали в отпуск вдвоём, и не было билетов, и их заставили покупать бизнес-класс. Они заплатили по 50 000 за билет, чтобы добраться. Это реальная история!».
После этого он переключил внимание на министра по культуре и туризму Андрея Ермака, поинтересовавшись его мнением насчет того, что самолеты переполнены, и калининградцам сложно приобрести билеты «в летнее время года».
«На мой взгляд, ситуация следующая, — решительно начал Ермак, ранее уже не раз заявлявший, что область обойдется без туристов, которые летали по субсидированным билетам. — В авиабизнесе система примерно такая же, как у отелей — динамического ценообразования. Чем выше спрос на какое-то направление, тем больше растёт цена, особенно в какие-то определённые периоды. Соответственно, они руководствуются исключительно своей какой-то бизнес-моделью, которая в той или иной авиакомпании принята».
Ермак не менее решительно рассказал, что эту ситуацию обсуждали много раз на всевозможных круглых столах, в том числе с представителями турбизнеса, и есть два решения, которые представляются наиболее перспективными.
«Первое решение для калининградцев: они точно не должны страдать из-за того, что регион популярен и цена на билеты растёт. Поэтому здесь для калининградцев идея в том, чтобы сделать субсидированную перевозку по компенсационной модели, — сообщил министр то, что от него, наверное, хотели бы слышать калининградцы. — А для туристов нужно расширять полётные программы, чтобы было больше авиакомпаний, конкуренции, жители какого-то условного города-миллионника имели возможность прилететь к нам напрямую, а не через Москву».
Также, полагает министр, нужно квотировать места на рейсы для организованных групп, потому что «организованные туристы более управляемые с точки зрения ценообразования, потока и потребительского поведения». К тому же это гарантия для авиакомпании, что у неё точно выкупят определенное количество мест по определённой цене".
Спортивный вице-премьер Наталья Ищенко рассказала, что сейчас спортсмены не могут получать разряды кандидатов в мастера спорта и звания мастеров на региональных соревнованиях, нужно обязательно ездить на всероссийские. «Плюс во многих видах спорта присутствуют рейтинги и пропуск любого мероприятия не даёт спортсмену продвинуться вперёд. Несмотря на то, что с 2024-го года по решению губернатора финансирование на поездки спортсменов было увеличено более чем в два раза, у нас всё равно существует большой дефицит», — призналась она. Кроме того, возникают сложности из-за лимита на две поездки туда-обратно в год, поскольку спортсменам приходится ездить гораздо чаще. «Мы бы ходатайствовали на том, чтобы было увеличено количество поездок туда-обратно», — сказала Ищенко. Кроме того, из-за «подвижности» спортивного календаря, нет возможности планировать поездки сильно заранее. «Поэтому сидеть и отслеживать субсидированные билеты — это невозможно», — бросила вице-премьер камень в сторону своих коллег из министерства развития инфраструктуры, которые раньше жителям именно это и рекомендовали. Выяснилось, что поскольку денег на билеты не хватает, вся нагрузка ложится на спортсменов и их родителей, если это юные спортсмены.
На мероприятие к этому времени подошла замминистра здравоохранения Ольга Герцог, и Кропоткин адресовал ей вопрос, часто ли жители области сталкиваются с проблемами, когда им нужно доехать до учреждений здравоохранения на территории остальной России.
«Действительно в системе здравоохранения есть когорта пациентов, которым необходимо оказание услуг за пределами Калининградской области, — признала замминистра. — По итогам 2025 года у нас из таких пациентов компенсацию за проезд получили около 2000 на сумму в общей сложности 10,5 млн руб.». Однако направлений пациентам, рассказала Герцог, было выдано больше, но не все пользуются компенсацией. «Возмещаем мы только по стоимости плацкарта в поезде, — уточнила она. — Получается около 5000 ₽ на человека».
«То есть, если 18000 стоит билет, то 13000 больной платит из своего кармана?» — в очередной раз удивился спикер Заксобрания.
«Всё верно», — подтвердила замминистра. Она добавила, что есть еще категория пациентов, которым требуется в пути сопровождение врачей-анестезиологов-реаниматологов: «И зачастую это не одно место, которое мы покупаем, это три-четыре места, и это тоже нагрузка на учреждения здравоохранения».
Слово передали представителю молодежного крыла партии Захару Климову. Он громко заявил, что с проблемами сталкиваются молодые спортсмены, а также волонтерские и гуманитарные миссии, которые доставляют грузы в том числе в зону СВО. «И вот по моим личным наблюдениям, когда иногда тоже нужно по работе уехать в большую Россию, сталкиваешься с тем, что заходишь на сайт, а субсидированных билетов уже нет», — заявил представитель молодежного крыла.
Слово, наконец, передали сенатору Шендерюку-Жидкову, который, напомним, находился в это время в Москве и вышел на связь с Калининградом в режиме онлайн. «Мы занимаемся этим вопросом с ноября 2025 года, потому что в ноябре прошлого года беспокойство наших жителей уже достигло апогея, — напомнил сенатор собравшимся, когда на самом деле жители стали обращаться к властям с этой проблемой. — Принципиально то, чтобы жители области могли по разумному, справедливому тарифу добраться до основной территории России и обратно».
Он подтвердил, что согласно постановлению Правительства выделяется только четыре билета на человека. «Правильно это или неправильно — вопрос. К примеру, я уверен, что в зале присутствуют люди, которые гораздо больше, чем четыре раза в год, ездят на основную территорию РФ. Даже взять наших студентов — они, как минимум, раза три, а может быть, четыре хотят съездить к родителям — в январские праздники, летом, на майские праздники, да и просто по потребностям, которые у них периодически возникает. Мы что, хотим лишить права наших студентов, а также людей, взрослых, которые платят за них?» — заявил сенатор.
Второй вопрос, сказал Шендерюк-Жидков, в том, чтобы люди могли покупать билеты в любое удобное для них время, на ту дату, которая им нужна, выбирая авиакомпанию, которая их больше устраивает. Ещё один вопрос, напомнил сенатор, касается возможности покупать билеты по плоским тарифам (четко установленным и не подверженным динамическим колебаниям) — чтобы это имели право делать в первую очередь жители области, а потом уже все остальные. Он также рассказал о проблеме удобства покупки билетов (у разных компаний разные требования) и необходимости цифровизации этого процесса.
Сенатор напомнил, что практически все эти вопросы поднимались и в ноябре на совместном совещании с авиакомпаниями и Минтрансом, и во время Дней Калининградской области в Совете Федерации, и после во время встречи сенаторов с министром транспорта РФ Никитиным. Однако, по его словам, министр Никитин «в публичном поле» пообещал, что вопрос будет решён до сентября 2026 года.
«Но жители сейчас переживают, перед началом летнего сезона. И об этом говорит и “Единая Россия”, и депутаты “Единой России”. Об этом, Андрей Михайлович, вы говорили у губернатора: “Впереди летний сезон, если мы не получим субсидий, это будет критично”, — как бы подсказал Кропоткину вектор дальнейшей дискуссии и напомнил о предвыборном характере встречи сенатор. — Я думаю, что мы не сможем до начала летнего периода исправить механизм. Но главная сейчас наша задача — добиться от Минтранса дополнительных выделений средств, для того чтобы билеты всё-таки появились в продаже, потому что последняя субсидия в апреле была так мала, что досталась только компании S7. А “Аэрофлот”, как известно, не получила ни копейки от Минтранса, поэтому билетов у него в продаже и нет».
После этого он рассказал присутствующим, как, собственно, по частям в течение года выделяются федеральные деньги (и судя по лицам участников круглого стола, многие были об этом не сильно в курсе). «И мне бы хотелось, Андрей Михайлович, обратиться к вам и попросить, чтобы “Единая Россия” провела с жителями работу и всё-таки разобралась, скольким людям достаточно четырех билетов в год, а скольким нужно больше, — добавил Шендерюк-Жидков, вновь акцентировав внимание на партийной принадлежности участников круглого стола. — Может, кто-то каждую неделю на работу ездит? Что ж, они от этого перестают быть жителями Калининградской области? Мы хотим, чтобы они возвращались к своим семьям на выходные — это очень важно. Со своей стороны, я считаю, сейчас главная моя задача — добиться выделение субсидированных средств, чтобы наши калининградцы, наши земляки могли купить билеты, главное в этот летний сезон».
Было видно, что Андрею Кропоткину понравилась мысль, которую пытался до него донести сенатор. «Вы правы! Человек учится в области, поехал к родителям. Почему он должен ограничивать свои поездки только два раза? Потому что четыре поездки — это два раза, получается, туда-обратно?» — посчитал спикер, после чего однозначно заявил: «Нам кажется, что это неправильно! Любой гражданин, проживающий на территории Калининградской области, должен иметь право доступности на большую часть нашей страны!».
После этого он пообещал организовать рабочие группы на местах и «попытаться достучаться до тех институтов, которые принимают эти решения». Но в первую очередь добиться очередного транша субсидий, чтобы в продаже появились билеты на лето.
Слово, наконец, передали Анастасии из «Уральских авиалиний». Он объяснила, что на самом деле авиакомпании получают деньги только уже после того, как не просто продадут билет пассажиру, но и перевезут его: «То есть, мы подали заявку, денежные средства распределили между перевозчиками, и перевозчики ведут продажи согласно выделенному бюджету. Но фактически денежные средства за проданный билет, эту компенсацию, они получают только по факту перевезённого пассажира». Она подтвердила, что денег выделяется немного и на всех не хватает — а «Уральские авиалинии» в этом году вообще получили на 77% меньше денег, чем 2025 году. Что же касается четырех перевозок, то это происходит из-за того, что денег на всех не хватает.
«Денег не хватает и финансирование меньше на 77%, мы услышали. Для нас это сигнал и сигнал плохой», — резюмировал Кропоткин и, обращаясь к Шендерюку-Жидкову, продолжил: «Поэтому большая просьба Александру Владимирович подключиться, подключить своих коллег, чтобы нас услышали, услышали наш регион и наших жителей, которых это беспокоит».
После этого спикер Заксобрания переключился на проблему участников СВО: «Вы тоже услышали: они не могут поездом проехать. Вы сами понимаете, сразу снимут. У нас много случаев, когда литовцы снимали наших ребят и сажали в тюрьму, и в общем много чего. И политики — то же самое, не ездят поездом, потому что тоже опасно. Машиной мы тоже не можем проехать. То есть у нас единственный транспорт — это авиасообщение. Другого у нас нет. Поэтому сравнивать нас с другими регионами, нет смысла».
Спикер Заксобрания пообещал рассказать об итогах встречи губернатору. После чего у присутствовавших на встрече представителей СМИ появилась надежда, что на самом деле вопрос выделения дополнительных денег уже решен, просто всё это — предвыборный пиар-ход. И что после публикаций про круглый стол и общения губернатора с директором «Аэрофлота» билеты на лето (которые должны были появиться в продаже еще в апреле), как по мановению волшебной палочки, наконец, появятся в продаже в конце мая. Но уже под флагом «реальных дел “Единой России”». Однако спикер Заксобрания с сожалением сообщил, что ничего подобного, увы, не было и «надо работать». Впрочем, вряд ли бы единоросы стали бы браться за такую изначально расстрельную тему, не заручившись итоговыми решениями. Во всяком случае, хочется верить, что хотя бы в этом случае предвыборная кампания и подготовка партии власти к праймериз пойдет жителям на пользу, и билеты в продаже скоро появятся.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград».