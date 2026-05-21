Взлёт для праймериз: как будущие кандидаты обсуждали проблему субсидированных авиабилетов

При этом стоит отметить, что год назад сначала область тоже не получила сразу весь миллиард с лишним: «хвост рубили по частям» — сначала авиакомпаниям предусмотрели около 450 млн руб., потом в апреле еще 400 рублей, потом ближе к осени ещё — и так набежало по итогам года больше миллиарда. В этом году, судя по всему, региональные власти рассчитывали на такой же сценарий: вице-премьер Рольбинов в конце марта сказал, что новый транш ожидается в апреле, и тогда-то и должны появиться билеты. Калининградцы, которым нужно было лететь куда-то летом, терпеливо каждый день ходили на сайты авиакомпаний в надежде, что продажи вот-вот возобновятся (в прошлом году это произошло в середине апреля и довольно неожиданно). Но чуда не случилось — билеты не появились, у жителей возникли вполне очевидные вопросы к власти, которая обещала и не сделала. В конце месяца Росавиация дала довольно смутный комментарий, в котором говорилось о некоем новом транше, но только для компании S7. А сколько денег — про это речи вообще не шло («Новый Калининград» направил Росавиации очередной запрос на эту тему еще на прошлой неделе).