Разработка ученых ускорит изучение механизмов развития дислексии

Как отмечают Мартынова и ее коллеги, сейчас нейрофизиологи изучают то, как наш мозг обрабатывает речь, при помощи так называемого метода вызванных потенциалов. В его рамках испытуемому несколько раз предъявляют один и тот же стимул: звук, слово или специальную фразу — и записывают электрические потенциалы мозга в ответ на них. Затем сигнал усредняют по всем повторениям, чтобы убрать случайный шум и выделить устойчивую реакцию.