В Красноярском крае нашли сыр и мясной фарш с будущей датой производства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при оформлении документов на молочную и мясную продукцию в системе «Меркурий». Речь идет о товарах, которые официально оформили раньше даты их производства.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в ведомстве, компания «Агинское молоко» 10 мая зарегистрировала сертификат на обезжиренный сыр «Кальята» с датой выработки 15 мая. Аналогичное нарушение обнаружили у компании «Регион-Сибирь»: 4 мая предприятие оформило документы на замороженный мясной полуфабрикат с датой производства 15 мая.

Такие случаи специалисты называют указанием авансовой даты выработки продукции. По итогам проверки производителям объявили предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.