23 мая красноярцы присоединятся к полумарафону «ЗаБег.РФ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 мая Красноярск присоединится к полумарафону «ЗаБег.РФ».
Полумарафон пройдет в 10-й раз и стартует одновременно во всех регионах РФ от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 000 бегунов по всей России.
В Красноярске старт и финиш всех дистанций состоится в самом центре города — на площади перед Красноярской краевой филармонией. Маршруты пройдут через Виноградовский мост и по острову Татышев.
Организаторы предлагают 4 дистанции на выбор: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет.
Расписание стартов в Красноярске:
9:00 — старт на 21,1 км.
9:30 — старт на 10 км.
9:45 — старт людей с ОВЗ.
12:10 — старт на 1 км (для детей 6−17 лет) 13:00 — старт на 5 км (синхронный старт) Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Во время проведения мероприятия будет работать и специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, болельщиков и участников.
Организаторы отмечают, что в этом году география мероприятия расширится — 23 мая вместе с Россией побегут еще более 30 стран мира. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберёт более 45 000 человек.
Красноярск примет участие в битве за звание самых быстрых полумарафонцев в стране среди мужчин и женщин, а также за титул беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Так, в 2017 и 2018 ею стала Казань, в 2019 — Владивосток, в 2020 и 2022 — Нижний Новгород, в 2021 и 2025 — Санкт-Петербург, в 2023 — Липецк, в 2024 году — Магадан.
Наблюдать за масштабным спортивным праздником можно будет во время прямой трансляции на телеканале Матч ТВ.
Для тех, кто не сможет выйти на старт 23 мая, организаторы подготовили онлайн-формат забега, зарегистрироваться на который можно по ссылке -https://xn—80acghh.xn—p1ai/online.
Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать больше можно на сайте: забег.рф/
16+