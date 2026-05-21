Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летом в Калининград из Москвы запустят дополнительные авиарейсы

Увеличат квоту билетов по «плоскому» тарифу.

С 1 июня запустят дополнительный ежедневный рейс между Москвой и Калининградом с возможностью купить билеты по «плоскому» тарифу. С 1 июля по 31 августа запланировано уже два дополнительных рейса в сутки, также с «плоскими» тарифами. Об этом сообщает пресс-служба «Ажрофлота».

Решение было принято руководителем компании Сергеем Александровским на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Новые рейсы в столицу и обратно будут выполняться на лайнерах Airbus A321.

Отмечается, что жители региона и студенты вузов Калининградской области очной формы обучения смогут в приоритетном порядке оформить билеты на дополнительный рейс по «плоскому» тарифу более чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до вылета оставшиеся нереализованные билеты по «плоскому» тарифу будут поступать уже в свободную продажу: их смогут приобрести все желающие.

В 2025 году «плоскими» тарифами на линии Москва — Калининград — Москва воспользовалось более 831 тыс. человек.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше