В Нижнем Новгороде открыли завод промышленной робототехники

Завод промышленной робототехники ООО «ВР Роботикс» создан в Нижнем Новгороде при господдержке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Новая производственная площадка стала частью ООО ПК «Велам-Рус» — одного из ведущих производителей роботизированных комплексов. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Егор Поляков и министр промышленности региона Максим Черкасов.
В создание нового цеха было вложено более 100 миллионов рублей, из которых 50 миллионов составили льготное финансирование по программе Минэкономразвития России, а еще 25 миллионов — грант Фонда содействия инновациям. На предприятии создано 10 высокопроизводительных рабочих мест. Проектная мощность позволит выпускать до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек в год для автомобильной, аэрокосмической и машиностроительной отраслей, а также решения на базе промышленных и коллаборативных роботов.
По словам учредителя «ВР Роботикс» Алексея Смирнова, переезд в новые цеха позволит кратно увеличить скорость сборки и объемы производства. Помимо производственного участка и шоурума, здесь откроются учебные классы для подготовки профильных специалистов. Открытие площадки отвечает задачам нового нацпроекта «Средства производства и автоматизации», запущенного по поручению президента Владимира Путина для обеспечения технологической независимости страны.
