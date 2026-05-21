В Белгороде стартовал новый сезон речных прогулок по Северскому Донцу

Новый сезон речных прогулок с аудиогидом по Северскому Донцу открыт в Белгороде, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Рейсы проходят ежедневно, кроме понедельника, сообщили в городской администрации.
Кольцевой маршрут занимает около часа: начинается и заканчивается на причале «Берега-спорт», проходя по живописным уголкам Белгорода. На каждом рейсе для гостей включают аудиоэкскурсии.
Речные прогулки впервые были организованы в прошлом году в тестовом режиме. Пользоваться услугой могли только льготные категории горожан — бесплатно. Для них в этом году такая возможность сохраняется, но также появились платные рейсы для всех желающих.
Стоимость прогулки для взрослого — 500 рублей, для ребенка — 300 рублей. Узнать расписание, купить билет и записаться на экскурсию можно у администратора на «Берега-спорт». Льготные категории граждан могут записаться по телефону семейного МФЦ: 55−15−74 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни).
