Требования к детским лагерям ужесточили в Казахстане

На сайте Министерства просвещения сообщается, что главная цель лицензирования заключается в повышении качества образовательных и оздоровительных услуг для детей, а также в формировании безопасной среды. Согласно новым требованиям, детские оздоровительные центры должны соответствовать установленным стандартам по инфраструктуре, кадровому обеспечению, медицинскому обслуживанию и безопасности.
В целях снижения административной нагрузки на организации и исключения необходимости ежегодного переоформления документов срок действия лицензии установлен на пять лет. Это обеспечит стабильность деятельности организаций и позволит системно проводить государственный контроль, как уточнили в ведомстве. Новая система также ограничит деятельность неформальных организаций, не соответствующих требованиям и не соблюдающих нормы безопасности.
Для организации летнего отдыха в регионах при акиматах созданы межведомственные штабы. Межведомственные комиссии проводят предварительную оценку готовности детских оздоровительных центров к сезону. Департаменты по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения оформляют лицензии на основании заявок центров.
Основные лицензионные требования к детским оздоровительным центрам включают наличие образовательных и оздоровительных программ, обеспеченность квалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, наличие систем безопасности и соответствие материально-технической базы установленным стандартам.