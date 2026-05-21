Эксперт Маликов объяснил, фрукты и овощи из каких стран лучше покупать весной

Эксперт в интервью РИАМО отметил, что дешёвые партии из стран Юго-Восточной Азии и некоторых государств Африки могут представлять опасность. В этих регионах законодательство часто не позволяет фермерам контролировать использование токсичных стимуляторов роста.
Маликов также указал на особенности работы Турции и Китая, которые экспортируют как премиум, так и низкосортный товар. Ответственность за качество продукции в таких случаях часто перекладывается на закупочную политику ритейлеров.
Чем длиннее путь от плантации до прилавка, тем больше вероятность того, что товар будет обработан агрессивными фунгицидами и консервирующим воском. Дешёвый экзотический импорт часто означает экономию на экологичности.
Таким образом, разумная стратегия — это покупка локального урожая с коротким логистическим плечом. Это позволит минимизировать потребление плодов, которые выглядят слишком глянцевыми и, вероятно, прошли обработку в регионах с непрозрачной системой сельскохозяйственной сертификации.