Эксперт Маликов объяснил, фрукты и овощи из каких стран лучше покупать весной

Безопасность плодоовощной продукции определяется не географией, а жёсткостью фитосанитарных стандартов.

Источник: Нижегородская правда

Безопасность плодоовощной продукции зависит не от географического происхождения, а от строгости фитосанитарных стандартов и длины логистической цепочки. Об этом заявил Сергей Маликов, эксперт в области в области малого и среднего бизнеса, экономики и устойчивого развития стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС.

По мнению Маликова, самые безопасные фрукты и овощи — это местные сезонные продукты, а также импорт из стран с жёстким контролем использования агрохимикатов, таких как государства Евросоюза, Израиль и Новая Зеландия. В этих странах действуют строгие ограничения на применение пестицидов.

Эксперт в интервью РИАМО отметил, что дешёвые партии из стран Юго-Восточной Азии и некоторых государств Африки могут представлять опасность. В этих регионах законодательство часто не позволяет фермерам контролировать использование токсичных стимуляторов роста.

Маликов также указал на особенности работы Турции и Китая, которые экспортируют как премиум, так и низкосортный товар. Ответственность за качество продукции в таких случаях часто перекладывается на закупочную политику ритейлеров.

Чем длиннее путь от плантации до прилавка, тем больше вероятность того, что товар будет обработан агрессивными фунгицидами и консервирующим воском. Дешёвый экзотический импорт часто означает экономию на экологичности.

Таким образом, разумная стратегия — это покупка локального урожая с коротким логистическим плечом. Это позволит минимизировать потребление плодов, которые выглядят слишком глянцевыми и, вероятно, прошли обработку в регионах с непрозрачной системой сельскохозяйственной сертификации.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
