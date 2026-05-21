В Воронежской области в апреле на 1% подешевели продукты и услуги

В Воронежской области немного притормозил рост цен. По данным Воронежстата, в апреле 2026 года товары и услуги даже немного подешевели по сравнению с мартом — в среднем на 0,4%. Если считать с начала года, то за четыре месяца цены в регионе выросли на 2,5%. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, когда инфляция доходила до 3,3%.