В Магаданской области грузовик с экскаватором опрокинулся на трассе Солнечный-Ола

64-летний водитель большегруза не справился с управлением и съехал в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области днём 21 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Тягач с экскаватором на прицепе опрокинулся на трассе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Магаданской области, авария случилась на 18-м километре автодороги Солнечный-Ола. По предварительным данным, 64-летний водитель грузового седельного тягача MAN с экскаватором в прицепе не справился с управлением. Машина съехала с дороги, после чего большегруз опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортному средству причинены механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Среди возможных причин — превышение скорости, несоответствие выбранного скоростного режима дорожным и метеорологическим условиям, а также потеря концентрации водителем.

В связи с инцидентом Магаданская Госавтоинспекция обратилась к водителям с призывом быть предельно внимательными при движении на участках дорог вне населённых пунктов. В ведомстве рекомендовали выбирать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспорта, не допускать выезда на встречную полосу и в обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru