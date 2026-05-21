Девять нижегородцев обратились в скорую помощь из-за аномальной жары

Кстати, эффективно охлаждаться помогает обычный лед. Ученые из Университета Цукубы еще в 2025 году подтвердили: измельченный лед с водой охлаждает тело изнутри лучше, чем просто холодная вода. Все дело в физической химии: при переходе льда в жидкость поглощается намного больше тепловой энергии, что к тому же предотвращает гипервентиляцию и улучшает приток крови к мозгу. Так что коллега, жующий лед в офисе, возможно, просто лучше всех подготовился к погодным аномалиям.