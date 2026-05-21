Поджигатели офиса Народного фронта в Хакасии получили реальные сроки

Верховный суд Хакасии ужесточил наказание двоим жителям Абакана, которых ранее осудили за поджог офиса Народного фронта. Абаканский суд приговорил их к двум годам условно, но прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала апелляцию.
Как сообщили в социальных сетях регионального Народного фронта, в итоге обоим назначили реальные сроки. Несовершеннолетний фигурант дела проведёт два года в воспитательной колонии — его взяли под стражу в зале суда. Второй участник получил два года колонии-поселения. В течение 48 часов он должен самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания.
Как рассказала krsk.aif.ru руководитель отделения Народного фронта в Хакасии Ксения Буганова, заказчик поджога так и не найден. Он общался с исполнителями через Telegram, а к моменту задержания переписку удалили.
По словам Бугановой, Алексей Р., который нигде не работал и не учился, искал в интернете подработку. Нашёл объявление о высоком заработке без опыта. Ему предложили два варианта: изготовить взрывчатку или поджечь офис. Он выбрал поджог и позвал друга.
«Примерно неделю они готовились, изучали пути отхода, готовили зажигательную смесь. После поджога сняли всё на телефон для отчёта заказчику. Он обещал им 340 тысяч, но по итогу ничего не заплатил», — добавила Буганова.